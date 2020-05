Feu vert dans les campings

Les annonces du Conseil fédéral ont sonné mercredi comme une petite libération pour les campings. Les établissements n’ont pas pu rouvrir le 11 mai comme les restaurants et hôtels, ce qui a été mal vécu dans le milieu. Le 6 juin, retour à la normale, et on se réjouit au camping de Prêles, même si la configuration de ce dernier est un brin particulière selon son directeur Roland Matti :