Jura bernois Tourisme prêt à quitter Moutier

Pour pallier cette situation, la commune de Moutier a décidé de réorienter sa politique de promotion du tourisme. Pour rappel, elle octroyait une somme de 3 fr. 50 par an et par habitant pour cet accueil à Jura bernois Tourisme. A l’avenir, la commune a décidé que cette somme alimenterait un fond pour le développement de futurs projets touristiques à Moutier. Ces projets pourront être développés dès l’entrée de Moutier dans la République et Canton du Jura et en partenariat avec Jura Tourisme. La commune continuera par ailleurs de verser sa contribution de base à Jura bernois Tourisme. /oza