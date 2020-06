Les plaisanciers pourront à nouveau se rendre en bus au sommet du Chasseral. Le 6 juin, deux lignes viendront appuyer celle régulière qui assure le trajet depuis Bienne. Elles partiront au départ de St-Imier et de Nods (depuis La Neuveville). Le but, explique le Parc régional Chasseral, est de délester les routes du trafic motorisé individuel. Les deux trajets seront assurés trois fois par jour jusqu’au 25 octobre pour la première et jusqu’au 31 pour sa seconde. /comm-amo