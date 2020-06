La ligne 1 dans les deux sens à la rue Georg-Friedrich-Heilmann

Des trajets plus courts et une zone mieux adaptée aux utilisateurs handicapés : c’est le souhait du Conseil municipal de Bienne pour la rue Georg-Friedrich-Heilmann. L’exécutif demande au Conseil de ville de libérer 1,3 million de francs pour réaménager le tronçon. Ces travaux doivent notamment permettre de créer une voie supplémentaire pour que les bus de la ligne 1 puissent circuler dans les deux sens. « La ligne aura sa propre voie de bus à l’entrée de la ville entre la rue Bubenberg et la rue Georg-Friedrich-Heilmann; les arrêts de bus seront adaptés aux besoins des personnes handicapées » précise la ville dans son communiqué. L’objectif est de réduire le temps de trajet en direction de la gare mais aussi de réaliser des économies puisqu’un bus en moins sera mobilisé sur le tracé.

Autres changements : l’arrêt « Bellevue » sera desservi dans les deux sens, comme auparavant, par les lignes 70 et 71et celui de la place du Jura sera supprimé.

Les travaux devraient démarrer à l’automne de cette année et les changements de régime entreront en vigueur au changement d’horaire au mois de décembre. /comm-amo