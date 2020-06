Imériens, préparez vos maillots de bains !

La piscine de St-Imier s’apprête à se jeter à l’eau. L’infrastructure ouvre ses portes vendredi sur les coups de 9h. Jeudi matin, l’heure était donc aux derniers préparatifs. Les mesures sanitaires liées au coronavirus ont par la même occasion été présentées aux médias. Vestiaires et douches fermées, marquage au sol rappelant les règles sanitaires et flux séparés aux entrées en font partie. Un concept de protection que St-Imier a imaginé un peu avant tout le monde. « C’est vrai qu’on avait beaucoup d’avance sur beaucoup d’autres piscines », a en effet déclaré Olivier Zimmermann, conseiller municipal en charge des bâtiments et infrastructures sportives.