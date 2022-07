Longueurs sur la longueur à Moutier

C’est une compétition qui se déroulait dans les années 1980 qui s’apprête à faire son grand retour. Les 24h de la piscine de Moutier sont au programme du vendredi 12 au samedi 13 août prochains dans la cité prévôtoise, entre 20h et 20h. L’événement mis sur pied par six jeunes gardes-bain auxiliaires mêlera compétition de natation et fête.

Dans les faits, deux catégories par équipes de cinq à dix personnes sont proposées : 24h de natation pour les plus chevronnés et 12h pour les nageurs moins aguerris. Une catégorie « individuelle » est à disposition pour les personnes désirant concourir seules, avec le choix de l’horaire et de la durée de l’épreuve. A ce jour, 70 nageurs sont déjà annoncés, alors que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet pour les équipes et jusqu’au 12 août pour les nageurs solitaires. La limite est fixée à 200 participants. Les organisateurs des 24h de la piscine de Moutier annoncent par ailleurs la venue de Christophe Llamas, champion du monde de décatriathlon. Le Français nagera durant 24h… en solo ! A l’issue des épreuves, deux cérémonies de remise des prix sont prévues pour récompenser les nageurs.





Programme d’animations éclectique

Un camping sera installé sur le site de la piscine prévôtoise pour le repos des équipes. Les sportifs pourront aussi bénéficier gratuitement des soins dispensés par des étudiants de l’Ecole de massage médical de Bienne. A noter que la compétition aura lieu par n’importe quel temps, sauf avis de tempête. Les organisateurs pourront interrompre la course en cas d’orage, par exemple, et la faire redémarrer une fois le calme revenu dans le ciel.

Côté animations, les 24h de la piscine de Moutier proposent un programme tout public et gratuit. Musique, concert de violoncelle au bord de l’eau, percussions, et capoeira sont au menu.

A relever encore que la piscine restera ouverte au public pendant la compétition, en journée. La Municipalité a décidé de rendre l’entrée gratuite le samedi, puisque l’accès au grand bassin sera restreint en raison de la course et que l’événement occasionnera quelques « désagréments » pour les habitué(e)s.

Renseignements supplémentaires et inscriptions ici. /rch