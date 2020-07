Une passagère grièvement blessée aux Franches-Montagnes

Un blessé grave dans un accident de la circulation aux Franches-Montagnes. Samedi, en fin de matinée, une conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule entre Les Breuleux et Le Roselet. Selon la police cantonale jurassienne, il était 11h10 quand la voiture est sortie de route. En raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, une automobiliste a été déportée dans un virage. Son véhicule a dérapé latéralement sur une soixantaine de mètres avant de percuter violemment un arbre, puis un second et de s’immobiliser hors de la chaussée. Une quinzaine de pompiers du SIS FM Ouest, du Groupe accident et secours et du Centre de renfort de Tramelan, sont intervenus pour procéder à la désincarcération de la passagère grièvement blessée. Prise en charge par le service ambulancier, elle a été héliportée par la REGA à Berne. La conductrice n’a pas été blessée.

La route entre Les Breuleux et Les Emibois a été fermée pendant plus de deux heures. /comm-ncp