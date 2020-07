La liaison entre Bienne et Soleure a subi une perturbation lundi après-midi. L'interruption se situait précisément entre Bienne et Granges Sud. De nombreux trains ont été supprimés entre Bienne et Soleure, Bienne et Granges Sud, ainsi qu'entre Bienne et Moutier. Des bus de remplacement ont été mis en place au départ de Bienne. La perturbation a été levée vers 18h, mais quelques retards sont encore possibles dans la soirée, selon les CFF. /cbe