La ligne ferroviaire entre Bienne et Soleure est perturbée ce mardi matin. Des travaux exceptionnels entre Selzach et Soleure empêchent les trains de circuler normalement. Il faut s’attendre à des retards et des suppressions. Cette perturbation durera au moins jusqu’à 5h45. Des bus de remplacements ont été organisés dans l’intervalle. /comm-amo