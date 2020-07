Les voitures trop bruyantes dans le radar de la police cantonale bernoise. Un contrôle de circulation ciblé a eu lieu mardi en fin de journée dans la région de Bienne et de Lyss. Sept véhicules ont été saisis à la suite d'un contrôle technique complémentaire mené à Orpond. Ce dernier a mis en lumière des modifications non autorisées du système d’échappement. Un total de treize automobilistes ont été dénoncés pour avoir effectué des modifications non autorisées ou causé du bruit inutilement. /emu