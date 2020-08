Saisie de stupéfiants à Bienne

Des stupéfiants ont été saisis à Bienne. La police cantonale bernoise a mené une action ciblée, qui faisait suite à une enquête policière, dans un immeuble de la rue d’Aarberg jeudi. Lors de la perquisition ordonnée par le Ministère public, plus de quatre kilogrammes de cannabis ont été saisis ainsi que des petites quantités d’autres stupéfiants, dont de la cocaïne. Les forces de l’ordre ont également mis la main sur l’appareillage d’une installation indoor. Au total, six personnes ont été conduites au corps de garde pour de plus amples clarifications. Ces personnes âgées de 20 à 32 ans devront répondre devant la justice. Trois autres se verront dénoncées pour consommation de stupéfiants. /lge