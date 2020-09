Un cycliste attaqué par un groupe d’individus à Nidau

Un cycliste de 24 ans a été brusquement agressé dans la nuit du 22 au 23 août à Nidau. Le jeune homme roulait depuis Bienne en direction de Nidau. Alors qu’il se trouvait sur le pont Dr Schneider, au-dessus de La Thielle, un groupe d’individus l’a arraché de son vélo et lui a asséné plusieurs coups de poing et de pied. La victime a été légèrement blessée et des objets de valeur lui ont été volés. L’enquête en cours n’a pour l’instant pas permis d’identifier les auteurs de l'agression. La police cantonale bernoise cherche des témoins. Selon les déclarations de la victime le groupe était composé d’hommes âgés d’environ 20 ans. L’un des auteurs est décrit comme mesurant entre 172 et 185 cm, ayant le teint clair et une stature athlétique. Lors de l’attaque, il portait un t-shirt blanc, des jeans clairs et des chaussures blanches. Un autre individu, au teint foncé, portait quant à lui un pullover à capuchon rouge. Les témoins de l’agression sont priés de prendre contact avec la police cantonale bernoise au 032 324 85 31. /comm-jrg