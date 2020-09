Campus Bienne : Victoire d’étape pour la Ville

Une épine de moins retirée du pied du Campus Bienne. L’opposition déposée contre la validité du plan de quartier sur l'aire Feldschlössli du Campus n’a pas été retenue par le Tribunal fédéral administratif (TF). L’instance sise à St-Gall a dévoilé son arrêté vendredi et donne raison à la Ville de Bienne. Le plaignant qui possède un immeuble visé par une procédure d’expropriation s’était plaint du non-respect de la procédure d’information effectuée par la Ville. L’homme avait notamment pointé du doigt des publications officielles lacunaires et un manque du devoir d’informer en personne le propriétaire du bien. Un élément de la procédure judicaire qui est désormais clôt, mais reste tout l’aspect lié à l’expropriation elle-même. Le maire de Bienne Erich Fehr se dit toutefois confiant et parle d’un pas dans la bonne direction :