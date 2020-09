Le PRR communique ce jeudi ses recommandations de vote pour le scrutin fédéral du 27 septembre. Les radicaux romands de Bienne conseillent de voter oui au congé parental, aux déductions fiscales des frais de garde des enfants et à l’acquisition de nouveaux avions de combat. Par contre le PRR recommande de voter non à l’initiative pour une immigration modérée et non également à la modification de la loi sur la chasse.

Au niveau communal, le parti accepte les trois objets. /lyg