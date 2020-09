Les recommandations de vote du PLR Jura bernois

Le PLR Jura bernois communique ce lundi ses recommandations pour les votations fédérales du 27 septembre. Les membres de la section régionale du Parti libéral-radical ont pris position et recommandent de voter trois fois oui (à l'acquisition de nouveaux avions de combat, à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain et à la modification de la loi sur la chasse) et deux fois non ( à l'initiative « Pour une immigration modérée (initiative de limitation)» et à la modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct). /lyg