Un piéton heurté par un cycliste a perdu la vie à Glovelier

Un piéton a perdu la vie à l’entrée du village de Glovelier samedi en fin d’après-midi. Vers 17h, un cycliste venant de Saulcy a violemment heurté une personne qui traversait la route. Sous l’effet du choc, le piéton a chuté lourdement sur la chaussée et est décédé sur les lieux de l’accident. Quant au cycliste, il s’est immobilisé quelques mètres plus loin et a été pris en charge par la REGA.

Le tronçon de route a été fermé jusque vers 19h30. La police cantonale jurassienne demande à toute personne qui pourrait apporter des précisions quant au déroulement de cet accident d’appeler le 032.420.65.65 /comm-ncp