Elections neuvevilloises : Les Verts

Ils existent depuis seulement une année mais lorgnent déjà sur le Conseil municipal. Les Verts sont l’une des cinq formations politiques en lice le 1er novembre à La Neuveville. Le parti écologiste est le premier invité de notre série de rendez-vous quotidiens consacrés à ces élections. Il est aussi le seul à ne pas présenter de candidat pour la mairie.

Deux noms sont toutefois lancés à l’assaut de l’exécutif : Aurèle Louis et Francis Gerz. Lors des élections fédérales de 2019, les listes des Verts et des Jeunes verts avaient, ensemble, obtenu 25,5% des voix, soit le plus haut score dans la commune. Pourquoi alors ne pas avoir décidé d’attaquer directement la mairie ? La réponse de Francis Gerz :