La Neuveville : pas de mesures pour des contrôles de vitesse

Suivant les recommandations de l’exécutif, le Conseil général a donc refusé cette motion par 21 non, 6 oui et 2 abstentions.





La séance du Conseil général en bref

Les élus neuvevillois ont accepté un crédit d’engagement de 210'000 francs pour la déconstruction et la réaffectation du tracé ferroviaire entre La Neuveville et Gléresse. Ce montant correspond à la charge de la ville et est intégré à celles de la commune voisine et des autres acteurs du projet, comme les CFF.

Pour toutes les autres réponses ou positions du Conseil municipal sur des motions et interpellations, le Conseil général a suivi l’avis de l’exécutif. Notamment concernant la mise en place de la Charte des jardins dans la commune ou encore concernant l’adhésion à la CarteCulture. La Neuveville pourra donc permettre à sa population en proie à des difficultés financières d’accéder à des activités culturelles, sportives, de bien-être et bien d’autres choses encore. Un bilan de cette action sera effectué dans deux ans.





« Halte aux feux d’artifice »

En fin de séance, Les Verts ont déposé une motion qui propose de changer le concept de la fête nationale en renonçant aux feux d’artifice. Les festivités du 1er août n’ont pas pu se dérouler ces deux dernières années et l’élu écologiste Clovis Voisard a relevé que les feux ne lui avaient pas manqué. Il considère les feux d’artifice comme trop polluants et provoquant de fortes nuisances sonores pour la faune sauvage, les animaux de compagnie et la population. Le conseiller général propose donc que le budget prévu pour ces feux soit alloué à d’autres prestations culturelles pour fêter le 1er août. Bien conscient que les privés ont le droit de tirer leurs propres feux, il a également proposé au Conseil municipal de publier un message à la population les invitants à renoncer à ces tirs. /lyg