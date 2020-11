Hervé Gullotti et Anna Tanner accèdent à la vice-présidence du Parti socialiste du canton de Berne. Le député tramelot et la conseillère de ville biennoise ont été élus mercredi lors d’un congrès en ligne. Ils succèdent à Margrit Junker et Cédric Némitz.



Les délégués ont également décidé des consignes de vote en vue des votations du 29 novembre 2020. Ils ont accepté très nettement l’initiative pour des entreprises responsables ainsi que l’initiative contre le commerce de guerre. /comm-oza