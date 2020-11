La baisse des exportations horlogères perd de l’ampleur

La baisse des exportations horlogères continue mais perd de l’ampleur. Selon les statistiques publiées jeudi par la Fédération de l’Industrie horlogère suisse (FH), l’évolution est restée négative au mois d’octobre avec une baisse de 7,1%. C’est toutefois la moins forte des neuf derniers mois. La tendance annualisée devrait ainsi se stabiliser progressivement. Après dix mois, la branche a vu ses exportations diminuer d’un quart, de 25,8%, laissant présager la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée au cours des 80 dernières années.

Ce sont les montres de moins de 500 francs qui ont enregistré le recul le plus marqué. En dessous de 200 francs, la valeur et les volumes ont diminué de plus de 20%, alors qu’entre 200 et 500 francs la variation a été de l’ordre de -15%.