Bouffée d'oxygène bienvenue pour le HC Bienne

Le télégramme

HC Bienne-SC Langnau Tigers 4-1 (0-0 ; 3-0 ; 1-1)

Tissot Arena, huis-clos.

Arbitres : MM. Tscherrig/Mollard ; Schlegel/Streenstra.

Buts: 22‘13‘‘ Cunti (Fuchs, Rathgeb) 1-0 (à 5 contre 4). 24’16’’ Rajala (Fuchs, Moser) 2-0. 37’45’’ Pouliot (Hofer, Nussbaumer) 3-0 (à 5 contre 4). 47’04’’ Hofer (Moser, Pouliot) 4-0. 56’45’’ F. Schmutz (Earl, Blaser) 4-1.

Pénalités : 7x2’ + 1x5’ (Brunner) + pénalité de match (Brunner) contre Bienne ; 7x2’ contre Langnau.

Bienne: van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Fey; Rathgeb, Forster; Schläpfer, Sartori; Fuchs, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hofer, Nussbaumer, Hügli; Kohler, Gustafsson, Kessler.

Langnau Tigers: Punnenovs (20’00''-22’13’’ Stettler); Blaser, Brannström; Glauser, Leeger; Grossniklaus, Schilt; Huguenin, Lardi; Earl, Maxwell, Berger; Sturny, Flavio Schmutz, Julian Schmutz; Dostoinov, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Kuonen.

Notes : Bienne sans Ullström, Ulmer, Lüthi et Tanner (blessés) ; Langnau sans Salzgeber (blessé), Zaetta, Erni (malades), Melnalksnis, Weibel et Petrini (surnuméraires). Tirs sur le poteau de J. Schmutz (26e) et Hofer (32e). Punnenovs quitte sa cage de 58’43’’ à 59’57’’. Tirs cadrés : 32-36.

Les autres résultats: Ambrì-Piotta - Genève-Servette 2-1 (1-0 1-0 0-1). Zurich Lions - Rapperswil-Jona Lakers 5-3 (1-1 1-0 3-2).

Classement: 1. Fribourg-Gottéron 12 matches/24 points. 2. Zurich Lions 13/23. 3. Lausanne 10/22. 4. Zoug 10/22. 5. Genève-Servette 10/19. 6. Lugano 9/17. 7. Rapperswil-Jona Lakers 13/17. 8. Ambrì-Piotta 14/14. 9. Berne 12/13. 10. Bienne 11/12. 11. Langnau Tigers 10/8. 12. Davos 8/7.