Une voiture termine sa course dans la Trame

Plus de peur que de mal. Une automobile est sortie de la route mardi peu avant 14h30 sur la commune de Saicourt selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Le véhicule qui circulait de Tramelan en direction du Fuet a terminé sa course sur le toit dans la Trame au lieu-dit du Moulin Brûlé. Pour une raison encore indéterminée, la voiture a quitté la route sur la droite. Les deux occupants indemnes ont pu s’extraire eux-mêmes de l’habitacle du véhicule. La route a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. Les sapeurs-pompiers de La Birse, ceux de Val d’Or et du CRISM sont intervenus sur place afin de récupérer d’éventuels hydrocarbures. L’Office des ponts et chaussées a également été engagée pour contrôler l’état de la chaussée. Une enquête a été ouverte afin de clarifier le déroulement exact des événements. /comm-lge