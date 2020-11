Prudence comme maître-mot

Les automobilistes doivent faire preuve de prudence avec les conditions météorologiques du moment. Mardi trois accidents se sont produits sur l'A16, dont un impliquant huit véhicules. Selon la police cantonale bernoise, la route était verglacée au moment des faits. De son côté, l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne a affirmé que le travail de salage avait été fait. Elle souligne donc qu'il est primordial pour les chauffeurs d'être encore plus attentifs puisque le brouillard givrant peut se déposer même sur les endroits où les véhicules de l'OPT sont déjà passés. De plus, selon le responsable du secteur A16 Richard Neukomm, les équipes ne peuvent pas être partout en même temps. Trois véhicules doivent couvrir la surface entre Court et Bienne.





Règles de sécurités

Pour éviter les accidents, la police cantonale bernoise donne une série de conseils. Il faut adapter sa vitesse. Cela peut paraître évident mais ce n'est pas toujours le cas. La police précise bien que la distance de freinage varie énormément selon la chaussée. Elle sera, par exemple, beaucoup plus longue sur la neige. Il est donc important de freiner plus tôt que sur une route sèche. Les manœuvres brusques sont aussi à proscrire autant que possible. L'adaptation et l'anticipation ne sont pas les seuls facteurs primordiaux. L'équipement a également un grand rôle à jouer. Les pneus d'hiver doivent être mis entre le mois d'octobre et Pâques afin de garantir une meilleure adhésion au sol. La visibilité ne doit pas être négligée non plus. Il est obligatoire de déneiger et de dégivrer les vitres de sa voiture et pas seulement en partie. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de cette consigne. Enfin, pour faire face à ce type de météo, il est important de prévoir un peu plus de temps pour s'assurer au mieux un trajet en toute sécurité. /lge