Stages en Allemagne pour jeunes diplômés

Parfaire ses connaissances linguistiques tout en gardant contact avec son métier, c’est possible, aussi dans les professions techniques. La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) a présenté lundi une offre de mobilité destinée aux jeunes diplômés, en partenariat avec le Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) et le Forum du bilinguisme. Dès l’été prochain et chaque année, une dizaine de jeunes pourra profiter d’un stage de 3 à 5 mois en Allemagne. Et le choix du pays, proche de nos frontières et qui présente une structure économique similaire, ne doit rien au hasard. Patrick Linder, directeur de la CEP, nous explique l’importance de ce projet baptisé « Pro>>pulse » :