Augmentation des vols dans la région de Bienne

Depuis la mi-novembre, la Police cantonale bernoise a enregistré, dans la région de Bienne, une augmentation des vols par effraction ou introduction clandestine dans des habitations ou des entreprises ainsi que dans des véhicules. Plus de 90 annonces concernent des méfaits dans des locaux d'habitation ou au sein d’entreprises et 60 autres concernent des véhicules. La ville de Bienne a été la plus fortement touchée alors que quelques cas ont également été signalés dans le Jura bernois et dans le Seeland.







Campagne de prévention

La Police cantonale bernoise va mener, au cours des deux prochaines semaines, une campagne de prévention pour sensibiliser la population. Elle livre également quelques conseils pour diminuer le risque d’être victime d'un vol : toujours verrouiller les portes et fenêtres même lors d’une courte absence, ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules et, en particulier en cette période hivernale, utiliser des sources de lumière pour simuler une présence dans les habitations ou les entreprises.





Davantage de contrôles

En plus des mesures préventives, les forces de l’ordre procèdent à des contrôles ciblés et davantage de patrouilles seront présentes dans la région biennoise. La Police cantonale bernoise ajoute que la population peut contribuer à la surveillance. Les observations suspectes peuvent être signalées à tout moment à la Police cantonale bernoise aux numéros d'urgence 112 ou 117. /comm-lyg