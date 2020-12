Programme chargé pour Jb.B en 2021

Un bilan équilibré, des projets aboutis et d’autres sur le feu : Jb.B a présenté les points forts de l’année écoulée et son programme d’activités 2021 mardi. L’association des communes du Jura bernois et de Bienne va notamment poursuivre son travail en matière d’énergie. Jb.B va épauler les communes dans l’élaboration des plans directeurs énergie l’année prochaine. Ces plans sont obligatoires pour les communes de plus de 5'000 habitants. Mais Jura bernois.Bienne veut aller plus loin, comme l’explique sa présidente, Virginie Heyer :