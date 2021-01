Un skieur décède sur le versant nord du Chasseral

Un randonneur à ski est mort jeudi dans le secteur de la Combe Grède, à Villeret. Selon un communiqué de la police cantonale bernoise, le skieur a été enseveli par une plaque de neige. Il se trouvait en tête d'un groupe de quatre personnes pendant la descente. Après l'accident, ses compagnons ont pu le localiser, le dégager et lui donner les soins de premiers secours. La Rega est intervenue et a héliporté le blessé qui est finalement décédé à l’hôpital. La victime était âgée de 31 ans et résidait dans le canton de Neuchâtel. Une enquête a été ouverte par les spécialistes de montagne de la police cantonale bernoise. /comme-vja