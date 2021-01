Cyberattaque à la police cantonale

Les cybercriminels frappent partout en Suisse depuis quelques jours. Plusieurs organisations de sécurité ont été touchées par ces attaques dites par « maliciel », dont la Police cantonale bernoise. Par « maliciel », on entend l'envoi de logiciels malveillants. La démarche des criminels est la suivante : la cible reçoit une vague de courriels contenant des fichiers zip - soit des fichiers compressés - en pièces jointes. Là où réside le piège, c’est que ces messages proviennent d’émetteurs soi-disant connus. Mais lorsque la pièce jointe est ouverte, un logiciel de piratage est installé sur l'ordinateur dans le but de crypter des données. L’objectif de ce type d’attaque est en général de contraindre une organisation à l’arrêt de son système, ou d’exiger une rançon.







Capacité d'intervention maintenue



Du côté de la Police cantonale bernoise, on assure qu’aucune donnée n’a été cryptée pour l’instant. L’attaque a entravé le fonctionnement dans une certaine mesure, mais la capacité d’intervention a été maintenue en permanence selon un communiqué diffusé mercredi. La Technique policière et informatique suisse (TPI) a été mobilisée, et des mesures ont été prises immédiatement. Des spécialistes en matière de traces numériques ont aussi ouverts une enquête. Celle-ci est toujours en cours. /oza