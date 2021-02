Un trafic à plusieurs millions démantelé

Plus de 13 kilos de Crystal Meth sont passés entre leurs mains. La police cantonale bernoise a communiqué mardi après-midi après avoir mis un terme à une enquête sur un trafic à plusieurs millions de francs. Deux hommes sont accusés d’avoir importé et vendu cette drogue entre 2017 et 2019 dans les cantons de Berne, Soleure, Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Au mois de mai 2019, les polices bernoises et soleuroise avaient mené une opération conjointe pour interpeller les malfrats. L’enquête a permis de mettre au jour les ramifications de cette entreprise illégale. Seize personnes ont été dénoncées pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le principal auteur, âgé de 28 ans, se trouve toujours en détention, tandis que son complice de 37 ans est déjà en exécution anticipée de peine.

En 2019, les forces de l’ordre avaient mis la main sur trois kilos de Crystal Meth. Mais les deux protagonistes sont suspectés d’avoir importé d’Amérique du Nord plus de dix kilos supplémentaires de cette drogue qui était ensuite stockée dans le canton de Soleure et dans l’Oberland bernois. Lors des investigations, des armes à feu, d’autres drogues dures en petite quantité, deux machines à sous et 20'000 francs ont été saisis. Le principal prévenu avait changé des centaines de milliers de francs en bit coins pour financer ses opérations. /comm-ncp