Changer de canton, mais avec une majorité de deux tiers

Le collectif « Moutier, les amis du Jura bernois » lance une pétition adressée au Parlement fédéral. Il souhaite qu’à l’avenir, une commune ne puisse changer de canton qu’avec une majorité de deux tiers des suffrages exprimés. Un résultat de 67% devrait donc être obtenu dans la localité et les cantons concernés.

Selon le collectif « Moutier, les amis du Jura bernois », une votation sur une question d’appartenance cantonale crée des tensions, des confrontations et affecte durablement la cohésion sociale. Pour se prononcer sur un changement de canton – une décision lourde de sens – il faudrait donc obtenir au minimum une majorité qualifiée de deux tiers des voix. La majorité absolue n’est pas jugée suffisante. Pour le coordinateur du collectif, François Meylan, cette pétition a pour but d’amener un débat sous la coupole fédérale, puisque « la Suisse ne se sent pas concernée par ce qui se passe à Moutier ». Selon François Meylan, il faut laisser passer le vote du 28 mars dans la cité prévôtoise et préparer l’avenir, car un tel scrutin pourrait aussi survenir dans une commune voisine ou ailleurs dans le pays.

La pétition a été lancée dans le Jura bernois. L’idée du collectif est de la déposer en avril pour ne pas perturber le vote du mois prochain à Moutier. /rch