L'ambulatoire se développe à St-Imier

La médecine ambulatoire se développe à l'Hôpital du Jura bernois (HJB). Le site de St-Imier inaugurera le 1er mars son nouveau centre de médecine ambulatoire. L'infrastructure a été créée en lieu et place de l'ancienne blanchisserie. Elle est le fruit de longs mois de travaux et se veut ergonomique, fonctionnelle, moderne et confortable, tant pour les patients que pour le personnel soignant. Concrètement, en plus d'un hôpital de jour flambant neuf, le centre accueille des cabinets de consultations spécialisées dans plusieurs domaines : diabétologie-endocrinologie, gastroentérologie, infectiologie, médecine de la douleur, neurochirurgie, oncologie ou encore pneumologie. Une salle d'exploration, une salle de télémédecine ainsi qu'une policlinique chirurgicale ont aussi été prévues dans le projet. En tout et pour tout, une trentaine de spécialités sont à disposition selon Arian Kovacic, membre de la direction de l'HJB :