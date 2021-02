Les coléoptères se plaisent dans la région

Le Parc Chasseral plaît aux coléoptères. Un vaste inventaire, réalisé par des spécialistes, a eu lieu entre 2016 et 2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats. L’année dernière, le recensement a été mené plus particulièrement dans les vergers. Des pièges ont notamment été installés dans les localités bernoises d'Orvin et de Prêles ainsi que dans le village neuchâtelois de Chézard Saint-Martin. Les résultats de cet inventaire sont impressionnants puisque 575 espèces ont été recensées. L'une d'entre elle, nommée Anitys rubens, n'avait jamais été observée en Suisse.