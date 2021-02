Personne grièvement blessée sur l’A5

Un grave accident de la route a eu lieu sur l’A5 dans le tunnel du Längholz dimanche après-midi. Une voiture circulait depuis Orpond en direction de Brügg quand, pour une raison indéterminée, elle est venue percuter la paroi gauche du tunnel pour finalement s’arrêter renversée sur le côté. Dans un communiqué de presse la Police cantonale bernoise indique que la conductrice pourrait avoir été éjectée de la voiture durant l’accident. Grièvement blessée, elle a été transportée en ambulance à l’hôpital.

Le tunnel en question a été complètement fermé au trafic durant plusieurs heures afin de permettre les travaux sur place. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne sont intervenus avec 6 collaborateurs afin de lutter contre les hydrocarbures et aider la police à sortir du tunnel les véhicules non impliqués dans l’accident. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et la cause de l’accident. /comm-sbo