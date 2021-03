Stefan Blättler à la tête de l'Institut Suisse de Police

Stefan Blättler sera le prochain directeur de l’Institut Suisse de Police (ISP). L’actuel président du Conseil de fondation de l’ISP et commandant de la Police cantonale bernoise a été nommé mardi. Il entrera en fonction le 1er janvier 2022. Stefan Blättler assumera ainsi la succession de Reto Habermacher, qui est subitement décédé le 8 janvier dernier. Le Conseil de fondation s'est dit ravi de présenter une personnalité « expérimentée et renommée », qui dispose en outre d’un large et vaste réseau à l’échelon national et international, écrit-il dans un communiqué diffusé jeudi. Stefan Blättler a étudié à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et a obtenu son doctorat en droit en 1987. Il a entamé son parcours professionnel à Neuchâtel, puis est passé par le secteur bancaire à Genève. En 1989, il a rejoint la Police cantonale bernoise qu’il commande depuis le 1er août 2006. Depuis 1990, il œuvre comme enseignant et directeur de cours auprès de l’ISP. De 2014 à 2020, il a également présidé la Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS). /comm-oza