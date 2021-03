Cinq accidents sur les routes de la région

Plus de peur que de mal sur les routes de la région. Cinq accidents de la circulation se sont produits dans le Jura bernois et à Bienne lundi matin selon la police cantonale bernoise. Les conditions météorologiques étaient mauvaises en raison des enneigements. Personne n’a été blessé dans ces accidents. Cependant, certains étaient tout de même impressionnants. Notamment celui entre St-Imier et Mt-Crosin. Le bus des CJ est sorti de la route pour des raisons encore indéterminées et s’est arrêté sur le côté de la chaussée. La circulation a ensuite été régulée par la police sur une voie mais ni le chauffeur ni l’unique passager ont été touchés.

Concernant les autres, il s’agit exclusivement de collisions. La première a eu lieu à la Ferrière où une automobile en a percuté une autre dans un rond-point. Du côté de St-Imier encore, une collision latérale s’est faite entre deux véhicules qui circulaient en sens inverse à la sortie du sous-voie sur la route de Sonvilier. Deux voitures se sont également touchées à Tramelan. Dans ces cas-là, la circulation n’a pas été perturbée.

Un autre accident s’est produit à Bienne dans des conditions de route différentes. Une voiture est rentrée dans une autre qui était arrêtée à un feu rouge. L’un des conducteurs a été emmené à l’hôpital pour un contrôle. L’accident a eu lieu à la Rue du Marché. /lge