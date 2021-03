La violence augmente, les vols reculent

La statistique policière de la criminalité pour l’année 2020 dans le canton de Berne a été présentée lundi matin. Elle fait état d'un total de 69’910 (+1%) actes passibles de sanctions pénales. Au total, 54’869 infractions relèvent du code pénal, 11’854 de la loi sur les stupéfiants et 3’187 de la loi sur les étrangers et l’intégration. Certains types d'infractions ont probablement été impactés par la pandémie de coronavirus, selon la police. Tout d’abord, les violences domestiques. Plus de 1'500 infractions ont été constatées en 2020, soit une augmentation de 21% des dénonciations. Elément positif : les cas sont de plus en plus signalés, preuve selon la police que le travail de prévention porte ses fruits. Reste que le confinement a provoqué de fortes tensions dans certains ménages. Et ces tensions ont pu conduire à des comportements violents.







Confinement dissuasif



Autre statistique influencée par le Covid, c’est celle des vols. Les mesures sanitaires ont obligé la population à rester cloîtré à la maison bien plus que d’habitude. Cela a pu refroidir bon nombre de voleurs, estime la police cantonale. Au total, les vols ont reculé de 6% en 2020. Un même pourcentage de diminution est obervé pour les cambriolages, cela en raison du confinement mais peut-être aussi grâce à la fermeture totale ou partielle des frontières. Il est possible que le tourisme criminel ait été passablement entravé.







Escroqueries en ligne



Dans son rapport, la police cantonale bernoise détaille aussi d’autres infractions. La cybercriminalité par exemple, qui augmente, comme les années précédentes, surtout en lien avec les escroqueries. Pas moins de 75% d’entre elles se font sur internet, et le phénomène prend de l’ampleur selon la police. Rien que pour le blanchiment d’argent, on parle de 37% d’infractions supplémentaires. A propos des violences dans l’espace public, une hausse de 26% des violences graves est enregistrée. Cela restera l'un des points forts du travail de la police cantonale cette année. Le sentiment de sécurité dans l’espace public fait d’ailleurs l’objet d’une enquête auprès de la population.







Le taux d'élucidation augmente encore



Pour finir sur une note positive, la police se réjouit de l’amélioration du taux d’élucidation des infractions au code pénal. Plus de 40% l’an dernier, un chiffre qui s’est amélioré de manière constante depuis 2014. /comm-oza