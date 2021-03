L'industrie régionale toujours au ralenti

La CEP a également profité de ce second baromètre de l’année pour questionner les entreprises sur leur rapport au télétravail après un an de pratique. Leurs réponses montrent que cette solution pourtant vivement encouragée par les politiques n’est pas adéquate au secteur secondaire. Uniquement un à deux postes sur dix peuvent être assurés à distance dans les PME de la région. Les tâches liées à la production, au montage ou encore au contrôle nécessitent une présence sur site des collaborateurs souligne le directeur de la CEP. Du côté des employés des entreprises sondées, une majorité semble préférer le travail in situ plutôt qu’à distance. /nme