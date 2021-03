Liesse et ivresse

On se croirait quatre ans plus tôt. Drapeaux aux vents. Rauracienne à pleins poumons. Et des milliers d’hommes, femmes et enfants drapés de rouge et de blanc battant le pavé de la cité prévôtoise. Des scènes d’un autre temps auxquelles les restrictions sanitaires, insoupçonnées en 2017, ne nous avaient plus habituées. Bravant l’interdit et la raison, une nouvelle vague jurassienne a déferlé sur Moutier peu après l’annonce des résultats du vote sur l’appartenance cantonale et la victoire du « oui » avec 374 voix d’avance. Comme quatre ans plus tôt, ces irréductibles Jurassiens, poussés par une quête irrépressible de liberté et d’euphorie, s’étaient d’abord agglutinés par centaines, puis milliers, devant la gare au fil de la journée. Sous le regard d’une police très souple, les vainqueurs ont paradé en masse jusqu’aux portes de la mairie.