Pincé deux fois pour excès de vitesse

Un automobiliste a trop appuyé sur le champignon samedi entre Renan et Sonvilier. Son véhicule a été mesuré en excès de vitesse, à deux reprises, à la hauteur du cimetière a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué lundi. La première fois, l’automobiliste roulait en direction de St-Imier quand sa voiture a été mesurée à 128 km/h dans une zone à 60 km/h. Vingt minutes plus tard, le véhicule a à nouveau été contrôlé à 89 km/h dans le sens inverse. Le conducteur a pu être identifié et interpellé le même jour par la police neuchâteloise. Son permis de conduire lui a été retiré et il devra répondre de ses actes devant la justice. /comm-sbo