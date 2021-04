Baisse du chômage en mars dans le canton

Le chômage recule dans le canton de Berne. En mars, il s’est situé à 2,8% à l’échelle cantonale. C’est 0,1 point de moins que lors du mois précédent, note la Direction de l’économie. Cette baisse est plus marquée dans la région sur la même période. Le Jura bernois et l’arrondissement de Bienne ont vu leurs taux diminuer de 0,3% pour atteindre respectivement 4,5% et 5%.

Le canton précise que cette diminution est due en partie à des motifs saisonniers avec une demande croissante dans le secteur de la construction. Il ajoute que la réouverture des commerces liées à la levée de certaines restrictions sanitaires a aussi permis de faire fléchir le chômage. /comm-amo