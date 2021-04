Un homme en détention après avoir été relié à 24 cas de vols

La Police cantonale bernoise a pu relier 24 cas de vols à un homme, a-t-elle annoncé vendredi. Ce dernier est suspecté d’avoir agi entre août et décembre 2020 par 15 fois dans l’Emmental, le Seeland et le Jura bernois ainsi qu'à onze reprises en dehors du canton de Berne.

L’homme de 27 ans se trouve en détention provisoire et devra répondre de ses actes devant la justice. Il a été interpellé début janvier à Bienne dans le cadre d’un contrôle de personnes.

Ne pouvant présenter ses papiers d’identité, il a été amené au poste de police pour des clarifications. Il s’est avéré que l’homme était en relation avec plusieurs cas de vols, explique le communiqué conjoint de la police et du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Lors d’investigations supplémentaires et d'analyses de traces, l'homme a été mis en relation avec 13 vols par effraction et vols par introduction clandestine dans des locaux d’habitation et commerciaux ainsi que onze vols dans des véhicules.

Le butin total s'élève à environ 52'000 francs et le montant des dégâts à près de 4000 francs. /ATS-vre