Motard blessé à Bienne

Un accident de la circulation a fait un blessé lundi soir à Bienne. Une collision entre un véhicule et une moto est survenue peu après 17h20 sur la rue de la patinoire. Selon les premières informations, une voiture qui venait de bifurquer sur la rue a entrepris une manœuvre. Au même moment, le motard qui suivait la voiture a tenté un dépassement et les deux engins se sont percutés. Le motard a chuté et a été légèrement blessé précise la police cantonale bernoise dans son communiqué. Il a été emmené à l’hôpital. La route de la Patinoire a été fermée à la circulation durant une heure environ. /nme