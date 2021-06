Le suffrage féminin, cette histoire suisse méconnue

La plus vieille démocratie du monde se remet en question le temps d’une conférence. Un nouveau cycle de conférences début ce mercredi soir au CIP à Tramelan. Il porte cette année le thème de l’émancipation féminine. Pour démarrer cette nouvelle série, Brigitte Studer, historienne et professeure émérite de l’Université de Berne viendra parler plus précisément du suffrage féminin dans notre pays. Longtemps, la Suisse s’est targuée d’être « la plus vieille démocratie du monde ». Un qualificatif qui ne colle pas vraiment à la réalité des faits selon la conférencière. Brigitte Studer nous explique les raisons de la méconnaissance de cette page de l’histoire suisse :