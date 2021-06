Le Parc Chasseral revoit son organigramme

L'assemblée s'est aussi penchée sur les finances de l'association. Les comptes 2020 ont bouclé avec un résultat d’exploitation positif de 59’938 francs. En 2021, le budget prévoit 2,56 millions de francs de dépenses et un excédent de 5500 francs.







Une entité qui prend de l'ampleur

Le Parc naturel régional Chasseral, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, ne cesse de prendre de l'importance dans la région. Cinq nouveaux membres, pour un total de 356, ont rejoint l'association, dont les communes d'Evilard-Macolin et de Douanne-Daucher. La Ville de Neuchâtel (avec ses territoires forestiers) a préféré renoncer à adhérer pour le moment. Avec ces nouvelles communes qui ont adhéré, le Parc Chasseral « s'ouvre de facto au bilinguisme », a-t-il indiqué vendredi. L'organisation a expliqué que l'ensemble des localités de la commune de Val-de-Ruz font aussi désormais partie du territoire. « La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l'est, pourrait intervenir en 2025 ». /ATS-gtr-nme