Huit fiches thématiques remplies d’astuces pour ramener la biodiversité dans son jardin sont mises à disposition sur le site du Parc Chasseral. Dans la continuité de son projet « nature au village », où le Parc Chasseral donne des conseils aux particuliers, aux communes ou aux entreprises pour prendre de bonnes habitudes, les fiches thématiques permettent d’avoir des pistes et des actions pour tous ceux qui veulent « aménager et entretenir un jardin naturel et favorable à la biodiversité ». Des astuces pratiques et simples à mettre en œuvre pour permettre à la faune et la flore de la région de reprendre ses droits.

Romain Fürst, biologiste au Parc Chasseral et responsable de « nature au village » explique pourquoi ce projet a été créé :