Le trafic ferroviaire reste perturbé dans la région

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé après les violents orages de mercredi. Les CFF indiquent samedi matin que la ligne entre Court et Moutier est interrompue sur le tronçon Sonceboz-Sombeval-Moutier. Tous les trains sont supprimés pour une durée indéterminée. Sur la ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds, la perturbation a par contre pu être levée entre Reuchenette-Péry et Sonceboz-Sombeval. Il faut toutefois encore s'attendre à des retards et d'éventuelles suppressions, souligne l’ex-régie fédérale. /alr