Une reprise parsemée d'incertitudes

Toujours à propos des relations entre la Suisse et l'UE, Patrick Linder se dit à la fois inquiet et consterné. La rupture des négociations n'a pas été suivie d'un plan B selon lui, et plusieurs pans de l'économie se retrouvent menacés. A titre d'exemple, le secteur de la machine-outil fait l'objet d'un accord particulier qui établit des normes précises. Cet accord arrivera à échéance en 2023, et son non-renouvellement pourrait avoir des conséquences dévastatrices, alerte le directeur.





Une interdépendance positive en l'état



Reste que les prévisions affichées dans le baromètre demeurent globalement bonnes, en dépit de l'existence de disparités entre les acteurs du secteur secondaire selon leurs spécialisations et domaines d'activités. Cette homogénéité de perception prouve encore que le système de production régional est composé d'entreprises souvent interdépendantes. Dans une crise sanitaire comme celle du Covid, cette connexion entre les PME locales est plutôt une force selon Patrick Linder :