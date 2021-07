Accident entre Lamboing et Orvin

La route entre Lamboing et Orvin a été le théâtre d’un accident de la route lundi. La police a reçu l’annonce vers 17h20. Elle indique qu’une voiture en provenance du plateau de Diesse circulait sur Le Jorat. Pour une raison encore inconnue, elle s’est déportée et est entrée en collision de manière frontale avec une autre roulant correctement en sens inverse. Les deux occupants du premier véhicule ainsi que le conducteur du second ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés en ambulance à l’hôpital pour un contrôle.

Les sapeurs-pompiers d’Orvin-Romont-Plagne-Vauffelin (OPRV) et les professionnels de Bienne sont intervenus pour lutter contre les hydrocarbures et pour mettre en place une déviation. La route est restée fermée durant deux heures. La police bernoise a également ouvert une enquête. /comm-amo