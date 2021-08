Tornos renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Le fabricant prévôtois de machines-outils Tornos a réalisé un bon premier semestre, parvenant à accroître sa rentabilité et effacer la perte nette des six premiers mois de l'année dernière. Les effets de rattrapage devraient se manifester au second semestre.

Le groupe, basé à Moutier, a vu son chiffre d'affaires grimper de 50,2% à 84,4 millions, a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé mardi. Les entrées de commandes, qui se sont avérées très fortes au premier semestre, ont décollé de 144,3% à 42,8 millions.

C'est au niveau de la rentabilité que le groupe a fait d'énormes efforts, parvenant à retourner la situation suite à un exercice 2020 qualifié de « particulièrement difficile ». Après une perte d'exploitation (EBIT) de 13,1 millions de francs et une perte nette de 13,9 millions il y a un an, Tornos a respectivement enregistré un EBIT de 11,10 millions et un bénéfice net de 11,64 millions au premier semestre 2021.

Etant donné le carnet de commandes bien rempli en milieu d'année, Tornos table encore sur « une nette amélioration » des résultats au second semestre, malgré les grandes incertitudes qui demeurent au niveau de la disponibilité des matières premières et des pièces de sous-traitants ainsi que de l'évolution de leurs prix. Ce qui amène la direction du groupe à se demander combien de temps cette embellie durera. /ATS-nmy