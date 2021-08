Automobilistes dénoncés et voitures saisies dans la région

Mieux vaut une voiture silencieuse pour passer inaperçu. Des véhicules un peu trop bruyants ont été arrêtés samedi à Bienne et dans le Seeland lors de contrôle de la police cantonale bernoise. Dix-huit automobiles sont sorties du lot ont indiqué les forces de l’ordre dans un communiqué dimanche. Certains conducteurs et leur véhicule ont été accompagnés au Centre d’expertises et d’examens à Orpond pour de plus amples clarifications. Les contrôles techniques effectués ont permis de constater des modifications interdites sur diverses voitures. Cinq véhicules ont par la suite été saisis. Les automobilistes concernés ainsi que 13 autres personnes contrôlées au volant de véhicules ont été dénoncés pour infractions à la loi sur la circulation routière. /comm-sbo